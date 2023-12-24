Рособрнадзор исключил вероятность изменений в ЕГЭ с 1 сентября 2025 года

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев 24 декабря сообщил, что новая модель высшего образования в России, которая заработает в высших учебных заведениях страны с 1 сентября 2025 года, не повлечет за собой изменения формата и содержания единого государственного экзамена (ЕГЭ).