FT: Россия обогнала США в качестве крупнейшего поставщика газа в Европу впервые за два года

Значительное увеличение поставок российского газа в Европу было зафиксировано в мае этого года. Согласно данным ICIS, результаты превысили экспорт США, что стало первым подобным случаем за последние два года, сообщает Financial Times (FT) в воскресенье, 16 июня.
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