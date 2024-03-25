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Позитив для оптимистов

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Deep Dive: действия террористов в Москве не характерны для ИГ

Deep Dive: действия террористов в Москве не характерны для ИГ

Ситуация вокруг теракта в Москве не такая однозначная, какой её пытаются представить западные СМИ. Ведущий канала Daniel Davis / Deep Dive Дэниел Дэвис, опираясь на свой военный опыт в Афганистане и Ираке, считает, что террористы действовали совсем не как члены ИГ*.

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