Йоханнес Клэбо не выступит на фестивале Blink-2026 из-за недомогания

11-кратный олимпийский чемпион Йоханнес Клэбо пропустит фестиваль Blink по состоянию здоровья. «Последние несколько дней Йоханнес чувствует себя не очень хорошо.
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