Самарские поисковики заняли первое место в конкурсе «Архивный поиск» на XII слете отрядов ПФО «Никто не забыт» в Нижегородской области, а также стали вторыми в оказании первой помощи и третьими в оформлении экспозиции по итогам полевого сезона.
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