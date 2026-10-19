Самарские поисковики заняли первое место в конкурсе «Архивный поиск» на XII слете отрядов ПФО «Никто не забыт» в Нижегородской области, а также стали вторыми в оказании первой помощи и третьими в оформлении экспозиции по итогам полевого сезона.