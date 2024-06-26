С 1 июля в Пензенской области начинается сезон охоты на кабана

Региональный Минлесхоз дал рекомендации по правильной организации охоты на кабана. Охотуправление Минлесхоза Пензенской области объявило о начале сезона охоты на кабана с 1 июля в закрепленных охотничьих угодьях до 28 февраля 2025 года.
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