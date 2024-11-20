Магнитные бури: чего ждать 21 ноября и в ближайшее время Ольга ВайленкоПо данным специалистов Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и Института солнечно-земной физики (ИСФЗ), 21 ноября 2024 года магнитосфера Земли останется спокойной.
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