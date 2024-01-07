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Царьград

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На концерты сбежавших из России звёзд перестали раскупать билеты

На концерты сбежавших из России звёзд перестали раскупать билеты

Волна интереса к артистам спала.Многие представители отечественной эстрады, покинувшие Россию в поисках заработков, высказались негативно о стране, тем самым вызвав негативную реакцию у многих жителей страны.

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