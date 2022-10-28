360

162 349 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ольга Ушакова
    Надо брать землями, то есть после Украины и Польша должна войти в состав России и можно без поляков, уж очень они вон...Медведев предложи...
  • Валентин Щербаков
    А зачем ждать до 2023 года, надо этим наглоскунсам уже прекратить поставки...МИД Британии: имп...
  • Леонид Попивняк
    "It's your problem"......Россиянам пофигу....)))))))МИД Британии: имп...

Scottish Daily Express: в Шотландии украинским беженцам дали меньше месяца на выселение

Scottish Daily Express: в Шотландии украинским беженцам дали меньше месяца на выселение

Украинских беженцев в городе Киллин попросили выехать из местного отеля меньше чем за месяц. Правительство Шотландии по неизвестной причине расторгло контракт на их размещение примерно на пять месяцев раньше, сообщил сайт Scottish Daily Express.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх