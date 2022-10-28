Scottish Daily Express: в Шотландии украинским беженцам дали меньше месяца на выселение

Украинских беженцев в городе Киллин попросили выехать из местного отеля меньше чем за месяц. Правительство Шотландии по неизвестной причине расторгло контракт на их размещение примерно на пять месяцев раньше, сообщил сайт Scottish Daily Express.
Украинских беженцев в городе Киллин попросили выехать из местного отеля меньше чем за месяц. Правительство Шотландии по неизвестной причине расторгло контракт на их размещение примерно на пять месяцев раньше, сообщил сайт Scottish Daily Express.
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