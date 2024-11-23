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Валеева назвала причины падения рождаемости в России

Снижение рождаемости в России связано не только с ростом самодостаточности молодых людей. К уменьшению показателей приводит целый ряд причин, так называемые «демографические горки», заявила в интервью «Татарстан-24» председатель Общественной палаты РТ, председатель региональной общественной организации «Женщины Татарстана» Зиля Валеева.

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