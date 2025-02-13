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В Госдуме предложили назначать пособие по уходу за ребенком, учитывая все места работы

В Госдуме предложили назначать пособие по уходу за ребенком, учитывая все места работы

МОСКВА, 13 февраля, ФедералПресс. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова подготовила законопроект, предлагающий назначать ежемесячное пособие по уходу за ребенком с учетом всех мест работы матери.

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