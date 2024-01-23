Чемпионка Игр Вайцеховская: ничего революционного турнир по прыжкам не явил

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, спортивный журналист Елена Вайцеховская заявила, что не увидела ничего революционного в завершившемся чемпионате России по прыжкам, однако отметила, что большое количество исполненных четверных прыжком становится аргументом в пользу проведения таких состязаний.
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