Stern: кошки приносят живых мышей в дом, чтобы учить охоте своих хозяев

Немецкие бихевиористы объяснили, зачем кошка приносит в дом живых мышей.Немецкие специалисты в области бихевиористики, изучающие поведение животных, объяснили, почему кошки приносят своим хозяевам добычу, но оставляют её живой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии