Одни нам порнографию на фоне красных флагов из официальных кабинетов показывают, а другие это с упоением смотрят… Нехорошо ругаться матом.
Сталина мало, нужен православный Тамерлан
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
МГ
Малик Гумеров
Да воскреснет Русь! - когда придут Большевики , или сам народ станет Большевиками ! А КПРФ протух , продался .... там от Большевиков даже запаха не осталось ! КПРФ паразитирует обслуживая интересы буржуазии ! На страну и на народ им плевать ! Большевики борясь за страну и народ шли на пожизненную каторгу !
Ответить
6 час.
Свежие комментарии