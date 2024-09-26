Сталина мало, нужен православный Тамерлан

МГ

Малик Гумеров

Да воскреснет Русь! - когда придут Большевики , или сам народ станет Большевиками ! А КПРФ протух , продался .... там от Большевиков даже запаха не осталось ! КПРФ паразитирует обслуживая интересы буржуазии ! На страну и на народ им плевать ! Большевики борясь за страну и народ шли на пожизненную каторгу !