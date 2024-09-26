РУССКАЯ НАЦИОНА...
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Сталина мало, нужен православный Тамерлан

Сталина мало, нужен православный Тамерлан

Одни нам порнографию на фоне красных флагов из официальных кабинетов показывают, а другие это с упоением смотрят… Нехорошо ругаться матом.

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Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
Да воскреснет Русь!  - когда придут Большевики  , или  сам народ станет Большевиками !            А КПРФ  протух , продался .... там от Большевиков даже запаха не осталось !    КПРФ  паразитирует  обслуживая интересы буржуазии !  На страну  и на народ им плевать !                                                                                    Большевики  борясь  за  страну и народ  шли на пожизненную каторгу !
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