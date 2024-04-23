Семьи не могут вернуть тела колумбийских наёмников, погибших в боях за ВСУ Колумбийские наёмники едут воевать на стороне Украины в надежде заработать деньги, однако в итоге после гибели их семьям даже не возвращают их тела.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии