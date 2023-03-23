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С 1 апреля налоговики придут за недоимками к блогерам, фрилансерам и арендаторам квартир

С 1 апреля налоговики придут за недоимками к блогерам, фрилансерам и арендаторам квартир

Член президиума РОО “Опоры России” Юрия Савёлова в беседе со СМИ упомянула о том, что 1 апреля налоговики начнут проверку предполагаемого уклонения от налогов российских блогеров, таксистов и перевозчиков, фрилансеров и собственников квартир.

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