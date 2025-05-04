Кошко: французы возмущены, что Россию не пригласили на День Победы в Париж

Представителей России не пригласили на акцию «Бессмертного полка» в Париж 8 мая.Французы возмущены: 8 мая в Париже пройдет акция «Бессмертного полка», однако представителей России на эту акцию не пригласили.
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