Царьград

5 671 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Роман Саркисов
    Земля тряслась от того, что Кличко решил ум найти и способность мыслить....Военный аналитик ...
  • Игорь
    Если так и далее пойдёт, то в один день проснёмся от гула взрывов, но идти уже никуда будет не надо!Глава ЧВК "Вагнер...
  • Владимир
    Меньше упырей будет на светеПрисяжные оправда...

Мэрия Краснодара и караоке-клубы предлагают скорректировать музыкальный репертуар на краевом уровне

Мэрия Краснодара и караоке-клубы предлагают скорректировать музыкальный репертуар на краевом уровне

В Краснодаре после нескольких скандалов в общественных заведениях с исполнением украинских песен и запретом включить патриотические песни России задумались над тем, чтобы выйти в ЗСК с инициативой скорректировать музыкальный репертуар для кафе.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх