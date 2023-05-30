Мэрия Краснодара и караоке-клубы предлагают скорректировать музыкальный репертуар на краевом уровне

В Краснодаре после нескольких скандалов в общественных заведениях с исполнением украинских песен и запретом включить патриотические песни России задумались над тем, чтобы выйти в ЗСК с инициативой скорректировать музыкальный репертуар для кафе.
В Краснодаре после нескольких скандалов в общественных заведениях с исполнением украинских песен и запретом включить патриотические песни России задумались над тем, чтобы выйти в ЗСК с инициативой скорректировать музыкальный репертуар для кафе.
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