Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 359 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Grandad
    Показал всем, что у него министры знают предмет, которым руководят. Нам бы так вернуться от "эффективных менеджеров"!Президент Алексан...
  • Галина 123
    Одного перегноя мало для появления истинного государства.Советник четырёх ...
  • Андрей Шевченко
    Какой такой ваш дом Россия.. На хрен вы тут все сдались наркоманы. Насильники и воры.. Последней каплей терпения бы...Таджикская диаспо...

В Перми прошел рейд по поиску мигрантов

В Перми прошел рейд по поиску мигрантов

Найденных иностранцев поставили на воинский учет.В Перми сотрудники военного следственного отдела СК России по Пермскому гарнизону совместно с представителями регионального комитета провели рейды по выявлению мигрантов, получивших русское гражданство, но не вставших на воинский учет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх