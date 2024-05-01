В Перми прошел рейд по поиску мигрантов

Найденных иностранцев поставили на воинский учет.В Перми сотрудники военного следственного отдела СК России по Пермскому гарнизону совместно с представителями регионального комитета провели рейды по выявлению мигрантов, получивших русское гражданство, но не вставших на воинский учет.
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