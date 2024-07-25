AdIndex
ГлавнаяВсе новости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

AdIndex

3 316 подписчиков

Свежие комментарии

Глава «Татспиртпрома» призвал разрешить рекламу крепкого алкоголя в ночное время

Глава «Татспиртпрома» призвал разрешить рекламу крепкого алкоголя в ночное время

Рынок крепкого алкоголя стал более цивилизованным, что может быть одним из поводов для возвращения рекламы крепкого алкоголя в ночное время, сообщает РБК со ссылкой на заявление гендиректора производителя алкоголя «Татспиртпром» Руслана Максудова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх