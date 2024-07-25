Глава «Татспиртпрома» призвал разрешить рекламу крепкого алкоголя в ночное время

Рынок крепкого алкоголя стал более цивилизованным, что может быть одним из поводов для возвращения рекламы крепкого алкоголя в ночное время, сообщает РБК со ссылкой на заявление гендиректора производителя алкоголя «Татспиртпром» Руслана Максудова.