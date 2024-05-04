Павел Омельченко: Сегодня нашей стране необходим крепкий резерв защитников Отечества

Омельченко Павел, председатель Торжокской городской общественной организации ветеранов, подполковник запаса, военный летчик, ветеран боевых действий в Чечне: – Сегодня в нашей стране так необходим крепкий резерв защитников Отечества.
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