В Молдове улучшат доступ фермеров к информации и знаниям

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (FAO) и Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности Молдовы подписали соглашение о реализации проекта по укреплению сельскохозяйственного развития и консультативных услуг, облегчая доступ фермеров к важной информации, экспертным знаниям и возможностям обучения.