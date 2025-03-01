В Молдове улучшат доступ фермеров к информации и знаниям

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (FAO) и Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности Молдовы подписали соглашение о реализации проекта по укреплению сельскохозяйственного развития и консультативных услуг, облегчая доступ фермеров к важной информации, экспертным знаниям и возможностям обучения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии