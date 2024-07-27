Такос с карнитас и авокадо-сливочным соусом

Мексиканская кухня – это настоящее воплощение ярких вкусов, ароматов и страстей. В этой статье мы представляем вам неотразимое блюдо, которое подарит вам ощущение праздника прямо на вашей тарелке – такос с медленно жареным карнитас и нежным авокадо-сливочным соусом.
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