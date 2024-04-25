Пострадавших при пожаре в омских Нефтяниках нет, сообщили в МЧС. По информации Mash, возгорание возникло на площадке хранения и заправки автоцистерн.
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Пострадавших при пожаре в омских Нефтяниках нет, сообщили в МЧС. По информации Mash, возгорание возникло на площадке хранения и заправки автоцистерн.