Театр абсурда
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Театр абсурда

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Конец эстрадной «мафии». По всей стране начались массовые отмены концертов, звезды несут колоссальные убытки

Конец эстрадной «мафии». По всей стране начались массовые отмены концертов, звезды несут колоссальные убытки

Неужели свершилось? Неужели та самая, давно закостеневшая эстрадная «верхушка», наконец-то начала терять почву под ногами? Кажется, зрители, которым годами навязывали одно и то же — одни и те же лица, глянцевый фальшивый блеск, вылизанный пафос — наконец-то начали говорить своё твёрдое "хватит".

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