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Мода и Шоу-бизнес

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Что на самом деле происходит с Джастином Бибером из-за скандала вокруг P.Diddy и бурных обсуждений их прошлого

Что на самом деле происходит с Джастином Бибером из-за скандала вокруг P.Diddy и бурных обсуждений их прошлого

С тех пор как Шон Комбс (он же P.Diddy) стал самой обсуждаемой личностью в Голливуде из-за ареста и предъявленных ему обвинений в насилии и торговле людьми, серьезно напряглись все те, кто хоть как-нибудь был связан с рэпером.

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