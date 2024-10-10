Что на самом деле происходит с Джастином Бибером из-за скандала вокруг P.Diddy и бурных обсуждений их прошлого

С тех пор как Шон Комбс (он же P.Diddy) стал самой обсуждаемой личностью в Голливуде из-за ареста и предъявленных ему обвинений в насилии и торговле людьми, серьезно напряглись все те, кто хоть как-нибудь был связан с рэпером.
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