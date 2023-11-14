Готовимся к Новому году? В Приморье почти вдвое вырос ввоз цитрусовых

Импорт цитрусовых в Приморье за неделю вырос в 1,7 раза, сообщает PRIMPRESS. С 6 по 12 ноября, по данным приморских фитосанитарных контрольных постов, в Приморье было ввезено 1 454,4 тонны цитрусовых из шести стран мира.
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