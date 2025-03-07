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Сегодня без электричества окажутся Астрахань и три поселения

Сегодня без электричества окажутся Астрахань и три поселения

Самое позднее возобновление подачи электроэнергии – в 20:00. В пятницу, 7 марта, плановые отключения электричества коснутся всех районов РЭС Астрахани:   а также поселка Верхний Баскунчак Ахтубинского района (с 10:00 до 14:00); сел Чулпан и Рынки Икрянинского района (с 09:00 до 15:00).

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