Сегодня без электричества окажутся Астрахань и три поселения

Самое позднее возобновление подачи электроэнергии – в 20:00. В пятницу, 7 марта, плановые отключения электричества коснутся всех районов РЭС Астрахани: а также поселка Верхний Баскунчак Ахтубинского района (с 10:00 до 14:00); сел Чулпан и Рынки Икрянинского района (с 09:00 до 15:00).