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Газета.ру

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На внутренней стороне МКАД произошло массовое ДТП

На внутренней стороне МКАД произошло массовое ДТП

В Москве на МКАД авария парализовала движение. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» «На внутренней стороне 37 км МКАД (в районе съезда 37) столкнулись несколько автомобилей.

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