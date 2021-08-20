Кто лишится наследства, если рано обратится к нотариусу Анна КрицкаяПо общему правилу, вступление в право наследования происходит через полгода после смерти наследодателя, однако, обратиться за вступлением в права необходимо, как можно раньше.
Кто лишится наследства, если рано обратится к нотариусу Анна КрицкаяПо общему правилу, вступление в право наследования происходит через полгода после смерти наследодателя, однако, обратиться за вступлением в права необходимо, как можно раньше.
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