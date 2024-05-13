Наскальные рисунки доказывают, что когда-то пустыня Сахара была цветущим садом

Африканская пустыня Сахара является одной из самых больших пустынь в мировом масштабе. Это крайне сложная местность для выживания: пески, отсутствие источников воды и температура, достигающая днем отметки в 50 градусов по шкале Цельсия.
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