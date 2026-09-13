Британский журнал «Спектатор» — качественное консервативное издание с двухвековой историей — пишет, что Украина проигрывает войну.
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Пишут много глупостей. На самом деле в подоплеке две противостоящие цели. Одна у России, другая у Запада. Изначальная цель России - сделать Украину внеблоковой страной без давления русского населения и без планов нападения на Россию. А в ЕС пусть вступает. Цель Запада - уничтожить украинцев, впрочем, как и Украину, чтоб прибрать её земли и ресурсы. Для этого ими была организована эта война с Россией. Заодно потрепать Россию. Запад оплачивает Зеленскому эту бойню за ожидаемый куш. Правда, там ещё будет драка между США и Европой за этот куш. Россия повелась на это, хотя могла вовремя это предотвратить ещё при Януковиче. Теперь она в форваторе планов Запада. А значит, война будет продолжаться до соглашения Путина с Трампом и Европой о дележе Украины (Россия будет торговаться за восточные и южные территории Украины, остальное пусть забирают) на условиях будущего мира, который на самом деле будет подготовкой к новой войне.
Разумное предложение,хотя и от О ,Макаренко.