В Раде обвинили Запад в желании продать Киеву оружие по высокой цене

Депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Анатолий Бурмич заявил, что Киев приобретает у Запада вооружение по завышенной стоимости из-за информации касательно угрозы нападения Российской Федерации на государство.