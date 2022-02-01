Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анатолий Селиванов
    наши долбодятлы массово полетели за бугор - где их и Заражали вновь созданным новым вирусов омикрон - и они как подго...В ВОЗ раскрыли сц...
  • Житель Земли Макаренков
    На что упёртые бандерлоги скажут: мы отказались от Минских соглашений потому, что Россия не хотела их упорно выполнят...Отказ Киева от «М...
  • валерий соловьев
    Не лучше ли оказывать эту поддержку российской молодежи? А то деньги вкладываем, а они потом нам на голову гадят.Мишустин призвал ...

В Раде обвинили Запад в желании продать Киеву оружие по высокой цене

В Раде обвинили Запад в желании продать Киеву оружие по высокой цене

Депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Анатолий Бурмич заявил, что Киев приобретает у Запада вооружение по завышенной стоимости из-за информации касательно угрозы нападения Российской Федерации на государство.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх