Перед смертью подписал отказ: сиделка Градского рассказала, как он умирал

Врачи тщетно пытались уговорить музыканта на госпитализацию. Александр Градский Anatoly Lomokhov/Global Look PressНедавно сын Александра Градского заявил о том, что его отца можно было спасти, если он вовремя оказался в больнице.
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