Что смотреть в новогоднюю ночь: обзор главных праздничных телепередач на 2025 год Ирина ВальковаНовый год – это не просто праздник, а настоящий культурный феномен, когда миллионы россиян, независимо от возраста, места жительства и предпочтений, собираются у экранов телевизоров.