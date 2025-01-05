Магнитная буря будет донимать россиян два дня подряд. К чему стоит готовиться

Оглавление Магнитная буря 4 января Магнитная буря 5 января 4 января некоторые граждане России ощутили недомогание и выдвинули предположение, что причиной этому стало не только обилие новогодних салатов, но и солнечные вспышки.
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