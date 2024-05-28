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В Красноярском крае прокуратура потребовала уничтожить книгу «Вредные советы» Остера

В Красноярском крае прокуратура потребовала уничтожить книгу «Вредные советы» Остера

По телеграм-каналам разлетелось фото документа с соответствующим требованием прокуратуры. Какую опасность прокуроры усмотрели в детской книжке?Книгу «Вредные советы» Григория Остера сотрудники прокуратуры нашли в одном из магазинов села Каратузское.

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