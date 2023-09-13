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ВСУ атаковали Черноморский флот и судоремонтный завод в Севастополе ракетами и катерами

ВСУ атаковали Черноморский флот и судоремонтный завод в Севастополе ракетами и катерами

Минобороны России сообщило о мощной атаке противника на военные объекты, расположенные в Крыму.В официальном сообщении оборонного ведомства говорится о том, что украинские военные нанесли удар десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу им.

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