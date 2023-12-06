Circulation: употребление жирной рыбы снижает риск заболеваний сердца и сосудов

Согласно исследованию, проведенному учеными из Каролинского института в Швеции, употребление жирной рыбы, такой как лосось, макрель, сельдь и сардины снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
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