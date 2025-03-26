Кого могут призвать на военные сборы: ответ эксперта из Новосибирска

Для призывников на сборы есть ограничения по возрасту и другим критериям. Непосредственно к СВО они отношения не имеютУказ о проведении военных сборов, который подписал Президент России Владимир Путин, представляет собой плановое мероприятие, которое пройдёт в этом году в обычном режиме.