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Военное обозрение

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При стрельбе в штате Флорида погибли четыре человека, в том числе трое детей

При стрельбе в штате Флорида погибли четыре человека, в том числе трое детей

Стрельбу открыл мужчина, пытавшийся расправиться с членами своей семьи.

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