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Собрино де Ботин — самый старый ресторан в Европе, который любил Хемингуэй и где в молодости подрабатывал Гойя

Собрино де Ботин — самый старый ресторан в Европе, который любил Хемингуэй и где в молодости подрабатывал Гойя

В Европе есть множество ресторанов с вековой историей, но старейшим среди них считается Sobrino de Botín, находящийся в самом сердце испанской столицы.

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