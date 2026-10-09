🏅 Аксёнов наградил аграриев Крыма в преддверии их профессионального праздника В преддверии Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Глава Крыма Сергей Аксёнов вручил награды труженикам отрасли и руководителям предприятий.
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