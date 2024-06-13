Двое мужчин задержаны за незаконную легализацию мигрантов в Хабаровске

Два жителя Хабаровского края обвиняются в организации незаконной легализации мигрантов. Как сообщила пресс-служба СУ СК России по региону, обвиняемые предоставили в отдел по вопросам трудовой миграции недостоверные данные о трудоустройстве не менее 26 иностранных работников.