Canadian singer Tate McRae released a single and music video for "Housewife," the first song to debut from her forthcoming studio album.
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