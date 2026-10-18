Неоплата за один-два месяца не являются основанием для отказа в помощи, отметил эксперт Россияне, чьи расходы на жилье и коммунальные услуги (ЖКУ) превышают максимально допустимую долю дохода семьи в их регионе, имеют право на получение государственной субсидии.