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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Sony окончательно «спалилась» и случайно раскрыла главный анонс своей презен...

Sony окончательно «спалилась» и случайно раскрыла главный анонс своей презен...

Sony окончательно «спалилась» и случайно раскрыла главный анонс своей презентации раньше времениПохоже, что Sony окончательно «спалилась», поскольку во время анонса презентации случайно указала название консоли, которую, по всей видимости, готовится показать.

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