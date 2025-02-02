Славянская докт...
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Славянская доктрина

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  • holms sherlok
    Зачем? Кучу стальных шариков запусти от шарикоподшипников, они все сметут и через месяц сами упадут и сгорят с обломкамиЛазер против балл...
  • Evgeni Velesik
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  • holms sherlok
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Лазер против баллистических ракет: Дональд, остановись!

Лазер против баллистических ракет: Дональд, остановись!

Лазер против баллистических ракет: Дональд, остановись! Исторические напёрстки – они такие. Вроде уверен, где шарик.

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Комментарии
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holms sherlok
Новая страница звездные войны 2.... попытка, прошлое ничему не учит....
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19 час.
EV
Evgeni Velesik
Мультиков Макса Илона? насмотрелся
Ответить
16 час.
holms sherlok
Зачем? Кучу стальных шариков запусти от шарикоподшипников, они все сметут и через месяц сами упадут и сгорят с обломками
Ответить
14 час.
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