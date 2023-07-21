Военное обозрение

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Завершен первый этап летных испытаний водородно-электрического самолета Dornier 228

Завершен первый этап летных испытаний водородно-электрического самолета Dornier 228

На Западе продолжаются эксперименты, связанные с созданием самолетов с так называемым нулевым уровнем выбросов.

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