В Израиле открыли «горячую линию» для хозяев домашних питомцев, потерянных во время нападения ХАМАС

Инициатор создания центра по розыску и спасению домашних животных из приграничных районов в Израиле Шай Вайсбергер в четверг, 10 октября, сообщил об открытии «горячей линии» для владельцев питомцев, которых они были вынуждены оставить во время атаки группировки ХАМАС, – сообщают израильские СМИ.